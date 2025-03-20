Hollanda - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:44
Hollanda - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

Hollanda - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis de la Fuenta yönetimindeki İspanya, deplasmanda Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Hollanda - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

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