Hull City taraftarından Acun Ilıcalı tepkisi: Acun City

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:15
<p>İngiltere Championship ekibi Hull City ile Premier Lig ekiplerinden Leicester City, bugün "Corendon Airlines Cup"ta karşı karşıya gelecek.</p>

İngiltere Championship ekibi Hull City ile Premier Lig ekiplerinden Leicester City, bugün "Corendon Airlines Cup"ta karşı karşıya gelecek.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Hull City'nin sahası MKM Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TV8,5'tan yayımlanacak.</p>

Hull City'nin sahası MKM Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TV8,5'tan yayımlanacak.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Championship ekibi tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan maç paylaşımında kulüp başkanı Acun Ilıcalı’nın fotoğrafının da yer alması tepkiyle karşılandı.</p>

Championship ekibi tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan maç paylaşımında kulüp başkanı Acun Ilıcalı’nın fotoğrafının da yer alması tepkiyle karşılandı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Hull City taraftarları, kulüp başkanının fotoğrafının maç günü paylaşımına eklenemeyeceğini savunarak Ilıcalı’ya tepki gösterdi.</p>

Hull City taraftarları, kulüp başkanının fotoğrafının maç günü paylaşımına eklenemeyeceğini savunarak Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">İşte o tepkilerden bazıları...</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">"Kulübün başkan fotoğrafı maç günü gönderisine eklenemez. Bu bir skandal!"</p>

İşte o tepkilerden bazıları...

 

"Kulübün başkan fotoğrafı maç günü gönderisine eklenemez. Bu bir skandal!"

<p>"Futbol dünyası için ne büyük bir rezalet, satın alınan bir kulüple kendi imajını zorlayan bir kulüp sahibi."</p>

"Futbol dünyası için ne büyük bir rezalet, satın alınan bir kulüple kendi imajını zorlayan bir kulüp sahibi."

<p>"Lütfen bu kulübün adını 'Acun City' olarak değiştirin."</p>

"Lütfen bu kulübün adını 'Acun City' olarak değiştirin."

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<p>"Acun neden bu fotoğrafta?"</p>

"Acun neden bu fotoğrafta?"

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