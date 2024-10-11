İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR sorusuna cevap: 'Evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Hacıosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, Samsunspor'un renklerinin Türkiye'nin renkleri olduğuna dikkati çekerek, "Samsun bizim şehrimiz, bizim rengimiz de kırmızı beyaz. Sivas'a gittik, orada da kırmızı beyaz" diye konuştu.

Futbolda barış ve kardeşliğin ön planda olmasını istediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun, başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden Başkanı tebrik ediyorum. Bizim de ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Sayın Başkanım dedi ki, 'Bizi pilot bölge seçerseniz iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.