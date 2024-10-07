TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları yayımlandı.
İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları:
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