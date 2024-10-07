TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 20:13

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları yayımlandı.

İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları:


Etiketler: #süper lig #var #VAR Kayıtları #TFF

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