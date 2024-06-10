IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kaynak alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Süper Lig devleri de listede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2024 Pazartesi, 10:21
IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

Son 1 yıllık performansları baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

3- Real Madrid (İspanya): 333 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

4- Atalanta (İtalya): 320 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

9- Inter (İtalya): 251 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin sıralaması!

152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan

galatasaray fenerbahçe beşiktaş trabzonspor IFFHS

En Çok Okunan Haberler