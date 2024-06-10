Suudi Arabistan basını duyurdu: Anderson Talisca için en ciddi aday Süper Lig'den!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:48

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:48

Seçim süreci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için anlaştığı Jose Mourinho'nun kadrosunu yıldızlarla donatmaya kararlı. İddiaya göre hedefte Anderson Talisca var.

Seçimi geride bırakan sarı-lacivertlilerde artık tek gündem transfer. Akşam'ın Suudi Arabistan basınından aktardığına göre; kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Anderson Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi.

BONSERVİSİNDE İNDİRİM

İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Anderson Talisca'nın kulübe gelmek istediğini söylemişti.

Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Önceki sezon 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol attı ve 4 asiste imza attı.