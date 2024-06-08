Süper Lig'in yıldızları, Nijerya'ya yetmedi
Afrika Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Nijerya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Finidi George'nin ekibi Nijerya ile Hugo Broos'un yönetimindeki Güney Afrika 1-1 berabere kaldı.
Godswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Nijerya'nın golünü 46. dakikada Hatayspor'da forma giyen Fisayo Dele-Bashiru atarken, Güney Afrika'nın golünü 29. dakikada Themba Zwane kaydetti.
Nijerya'da; Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 90, Trabzonsporlu Paul Onuachu 80, Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru ise 62 dakika sahada kaldı. Rizesporlu Ibrahim Olawoyin ise maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte üçüncü maçların ardından Nijerya 3 puanla 5. sırada yer alırken, Güney Afrika 4 puanla 4. sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki maçında Nijerya deplasmanda Benin'e konuk olurken, Güney Afrika evinde Zimbabve ile karşılaşacak.
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