IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı.
Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri:
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Barcelona
6- Atletico Madrid
7- Borussia Dortmund
8- Bayern Münih
9- Inter
10- Arsenal
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, listenin 25. sırasında yer aldı.
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ise listede 57. sırada bulunuyor.
Giovanni Bronckhorst yönetiminde başarılı bir performans gösteren Beşiktaş, listenin 105. sırasında yer aldı.
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor ise listenin 119. sırasında bulunuyor.
Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir de 138. sırada kendine yer buldu.
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