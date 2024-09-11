IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2024 Çarşamba, 13:43
IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. 

İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri:

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

1- Real Madrid

2- Manchester City

3- Bayer Leverkusen

4- Atalanta

5- Barcelona

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

6- Atletico Madrid

7- Borussia Dortmund

8- Bayern Münih

9- Inter

10- Arsenal

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, listenin 25. sırasında yer aldı.

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ise listede 57. sırada bulunuyor.

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Giovanni Bronckhorst yönetiminde başarılı bir performans gösteren Beşiktaş, listenin 105. sırasında yer aldı.

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor ise listenin 119. sırasında bulunuyor.

IFFHS dünyanın en iyi takımlarını açıkladı: İşte Süper Lig devlerinin yeri!

Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir de 138. sırada kendine yer buldu.

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