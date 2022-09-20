İngiliz kulüplerinin Kim Min-Jae pişmanlığı!

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 14:11
<p>Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de şu ana kadar müthiş bir performans sergileyen Kim Min-Jae, son olarak kazanılan Milan maçında da savunmadaki hamleleriyle yıldızlaştı. </p>

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de şu ana kadar müthiş bir performans sergileyen Kim Min-Jae, son olarak kazanılan Milan maçında da savunmadaki hamleleriyle yıldızlaştı. 

<p>Napoli formasıyla toplam 8 maçta 720 dakika sahada kalan Güney Koreli stoper, hücumda da takımına 2 gol ile önemli katkı sağladı. Kim Min-Jae'nin başarılı performansı, Avrupa gündeminde de yer tuttu.</p>

Napoli formasıyla toplam 8 maçta 720 dakika sahada kalan Güney Koreli stoper, hücumda da takımına 2 gol ile önemli katkı sağladı. Kim Min-Jae'nin başarılı performansı, Avrupa gündeminde de yer tuttu.

<p>Kim Min-Jae'nin başarılı performansı, özellikle İngiliz devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Tottenham'ın elinden kaçırdığı başarılı savunmacı için yeniden devreye girmesi gündeme geldi. </p>

Kim Min-Jae'nin başarılı performansı, özellikle İngiliz devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Tottenham'ın elinden kaçırdığı başarılı savunmacı için yeniden devreye girmesi gündeme geldi. 

<p>İngiliz basınından<strong> Daily Express</strong>, Çin'deki süreç bir yana yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Antonio Conte Tottenham'ının bir hata yaptığını belirtiyor.</p> <p><strong>Corriere dello Sport</strong>'a konuşan Salvatore Bagni, Kim Min-Jae ile ilgili sürpriz bir gerçeği açıkladı. Bagni, yaptığı konuşmada, daha önce yıldız oyuncuyu İngiliz kulüplerine önerdiğini ifade etti. İtalyan futbol insanı buna karşın, 3 milyon gibi cüzzi bir rakama oyuncunun Fenerbahçe'nin yolunu tuttuğunu açıkladı.</p>

İngiliz basınından Daily Express, Çin'deki süreç bir yana yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Antonio Conte Tottenham'ının bir hata yaptığını belirtiyor.

Corriere dello Sport'a konuşan Salvatore Bagni, Kim Min-Jae ile ilgili sürpriz bir gerçeği açıkladı. Bagni, yaptığı konuşmada, daha önce yıldız oyuncuyu İngiliz kulüplerine önerdiğini ifade etti. İtalyan futbol insanı buna karşın, 3 milyon gibi cüzzi bir rakama oyuncunun Fenerbahçe'nin yolunu tuttuğunu açıkladı.

<p>Kim Min-Jae'nin menajeri Ho Lee de yaz aylarında Tottenham'ın oyuncusuyla ilgilendiğini ifade etmişti. Birçok kulüple görüntülü konuşmalar yaptıklarını belirten Lee, Kim'in devamlı oynayacağı ortam adına Napoli'yi tercih ettiklerini aktarmıştı. </p>

Kim Min-Jae'nin menajeri Ho Lee de yaz aylarında Tottenham'ın oyuncusuyla ilgilendiğini ifade etmişti. Birçok kulüple görüntülü konuşmalar yaptıklarını belirten Lee, Kim'in devamlı oynayacağı ortam adına Napoli'yi tercih ettiklerini aktarmıştı. 

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