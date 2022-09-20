İngiliz kulüplerinin Kim Min-Jae pişmanlığı!

İngiliz basınından Daily Express, Çin'deki süreç bir yana yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Antonio Conte Tottenham'ının bir hata yaptığını belirtiyor.

Corriere dello Sport'a konuşan Salvatore Bagni, Kim Min-Jae ile ilgili sürpriz bir gerçeği açıkladı. Bagni, yaptığı konuşmada, daha önce yıldız oyuncuyu İngiliz kulüplerine önerdiğini ifade etti. İtalyan futbol insanı buna karşın, 3 milyon gibi cüzzi bir rakama oyuncunun Fenerbahçe'nin yolunu tuttuğunu açıkladı.