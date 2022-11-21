İngiltere - İran maçında talihsiz olay! Kaleci Beiranvand sakatlandı

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:35
<p>2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

<p>Maçın 11. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan İran kalecisi A. Beiranvand uzun süre yerde kaldı. </p>

Maçın 11. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan İran kalecisi A. Beiranvand uzun süre yerde kaldı. 

<p>Maçın 11. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan İran kalecisi A. Beiranvand uzun süre yerde kaldı. </p>

Maçın 11. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan İran kalecisi A. Beiranvand uzun süre yerde kaldı. 

<p>17. dakikaya girdiğinde kaleci Beiranvand oyundan çıkmak istediğini belirterek kendini yere attı. 18. dakikada sedyeyle oyundan çıkarıldı. </p>

17. dakikaya girdiğinde kaleci Beiranvand oyundan çıkmak istediğini belirterek kendini yere attı. 18. dakikada sedyeyle oyundan çıkarıldı. 

<p>Yerine Hosseini dahil oldu. </p>

Yerine Hosseini dahil oldu. 

İran ingiltere 2022 Katar Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası

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