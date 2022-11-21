İngiltere - İran maçında talihsiz olay! Kaleci Beiranvand sakatlandı
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın 11. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan İran kalecisi A. Beiranvand uzun süre yerde kaldı.
Maçın 11. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan İran kalecisi A. Beiranvand uzun süre yerde kaldı.
17. dakikaya girdiğinde kaleci Beiranvand oyundan çıkmak istediğini belirterek kendini yere attı. 18. dakikada sedyeyle oyundan çıkarıldı.
Yerine Hosseini dahil oldu.
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