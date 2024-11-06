Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 11:10
Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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