Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Inter, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşı mücadelesinde sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
INTER - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
INTER - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Simon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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