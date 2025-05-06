Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşı mücadelesinde sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mayıs 2025 Salı, 15:58
Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.

Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Simon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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