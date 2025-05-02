Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo: İlk kez yaşanacak!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkına sahip olan Premier Lig, Avrupa Ligi'nden bir kontenjan daha alabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo: İlk kez yaşanacak!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:44

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü tamamlandı.

Avrupa kupalarında oynanan ilk maçların ardından bazı takımlar final yolunda avantajı yakalarken bazı eşleşmelerde denge bozulmadı.

Bu sezonki Avrupa performansına göre gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkını elde eden İngiltere Premier Lig, bir kontenjanın daha sahibi olabilir.

Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri, rövanşta büyük bir hata yapmamaları halinde adlarını finale yazdıracak. 

NTV Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek.

Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.


Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #İngiltere Premier Lig #kontenjan

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri: 'Hedefimiz final'

Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri: 'Hedefimiz final'
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler