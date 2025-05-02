Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo: İlk kez yaşanacak!
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkına sahip olan Premier Lig, Avrupa Ligi'nden bir kontenjan daha alabilir.
UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü tamamlandı.
Avrupa kupalarında oynanan ilk maçların ardından bazı takımlar final yolunda avantajı yakalarken bazı eşleşmelerde denge bozulmadı.
Bu sezonki Avrupa performansına göre gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkını elde eden İngiltere Premier Lig, bir kontenjanın daha sahibi olabilir.
Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.
Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri, rövanşta büyük bir hata yapmamaları halinde adlarını finale yazdıracak.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek.
Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.
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