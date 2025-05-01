Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının ardından haftanın 11'i açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 18:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, yarı final etabının ilk maçlarının ardından haftanın 11'ini açıkladı.

Haftanın ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Dumfries, Marquinhos, Acerbi, Lewis-Skelly, Barella, Vitinha, Pedri, Yamal, Dembele, Raphinha 


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #yarı final #en iyi 11

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