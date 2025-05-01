Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının ardından haftanın 11'i açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, yarı final etabının ilk maçlarının ardından haftanın 11'ini açıkladı.
Haftanın ilk 11'i şu şekilde:
Donnarumma, Dumfries, Marquinhos, Acerbi, Lewis-Skelly, Barella, Vitinha, Pedri, Yamal, Dembele, Raphinha
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #yarı final #en iyi 11
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