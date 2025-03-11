Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
İNTER - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İNTER - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Inter, Hollanda'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- BM’den Suriye için alarm!
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin