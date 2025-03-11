Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 10:50
Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Inter, Hollanda'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

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