Eski hakemler Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Kırmızı kart verilmeliydi'
Eski hakemler, Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi yorumladı. İşte Trio ekibinin maçtaki pozisyonlarla ilgili hakem değerlendirmesi...
MORATA'NIN YÜZÜNE ALDIĞI DARBE
- Bülent Yıldırım: Richard, Morata’nın yüzüne vurdu. Sarı kart gerektiren kontrolsüz faul.
- Deniz Çoban: Bir ikazı bile kabul ederdim. Net bir faul.
- Bahattin Duran: Net bir faul. Kontrolsüz faule yakınım.
MAKOUTA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON
- Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir şarj var. Küçük ve etkili bir temas. Ayağına darbe alınca düştü.
- Deniz Çoban: Faul kararı doğru.
- Bahattin Duran: Faul kararı doğru.
BARIŞ ALPER'İN SARI KARTI DOĞRU MU?
- Bülent Yıldırım: Barış Alper kontrolsüz müdahaleyle atladı. Temasın oluşacağını anladığı an dizini bükmesi ve sıyırık niteliğiyle kurtarmış olması ağır cezadan kurtardı. Taban gelse kırmızı olurdu. Sarı kart yeterli.
- Deniz Çoban: Bülent Hocamın dediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum.
- Bahattin Duran: Sarı kart net, fazlası olmaz.
MORATA ELLE OYNADI MI?
- Bülent Yıldırım: Tespit baştan sona yanlış, elle oynama yok. Beklenmedik top. Bu pozisyon golle sonuçlanabilirdi. Yanlış bir tespit. VAR’ın müdahalesini de olanaksız kıldı.
- Deniz Çoban: Burada elle oynama yok. Ele temas varsa bile ihlal değil.
- Bahattin Duran: Morata’nın sol dirseğine geldi top ama ihlal değil. Daha ne kadar doğal olsun.
LEMINA'NIN PEŞ PEŞE FAULLERİNDE KART GEREKİR MİYDİ?
- Deniz Çoban: 5 saniye arayla Lemina iki defa faul yaptı. Sportmenlik dışı bir faul. Futbol böyle oynanmaz. Bir Süper Lig hakemi, bu kadar açık bir sarı kartı atlamamalı.
- Bülent Yıldırım: Rakibi belinden tutup indirmek futbol dışı, sarı kart gerekir. Haydi bunu çözemediniz, Rabbim bir şans daha verdi. Israrla bir faul daha yaptı. Buranın sarı kartsız geçmesi hoş değil.
- Bahattin Duran: İlk faul sarı kart. 5 saniye aralıkla şans elinize gelmiş. Lemina, 43. dakikada sarı kart görmeliydi.
GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
- Bülent Yıldırım: Karambol yaşandı. Morata, Aliti’ye arkadan şarj yaptı. Bu faullük şarjı düşerken göstereceğim diye Aliti de sağ koluyla topla oynadı. Ardından vurulan top Morata’nın eline değdi. İlk ihlal, nizami olmayan şarj. Alanyaspor lehine faul verilmeliydi. O kaçtı, hücum tarafından elle oynama var. Penaltı asla düşünülmez. Burada verilecek tek karar Alanyaspor lehine serbest vuruş.
- Deniz Çoban: Yüzde yüz öyle. Morata, Aliti’ye çarptı; Aliti düşünce top eline çarptı; sonra da top Morata’nın eline çarptı. Hakem hepsini atladı.
- Bahattin Duran: Penaltı yok.
LEMINA'NIN SARI KARTI DOĞRU MU?
- Bülent Yıldırım: Sarı kart değil. Ligimizdeki her oyuncu en ufak şarjda yüzünü tutup darbe almış gibi yatıyor. Hakem ondan yanıldı. Sarı kart fazla oldu. Kontrolsüz faul yok.
- Bahattin Duran: Lemina'nın yaptığı hareket faul, sarı kart fazla.
ALANYASPOR'UN TEKRAR ETTİĞİ TAÇ ATIŞI VE MUSLERA'NIN İTİRAZI
- Deniz Çoban: Futbol hakemleri, oyunun kuralını bilecek. Futboldan bu kadar para kazanan futbolcular da temel kuralları bilecek. 'Topun bize geçmesi lazım' diyorlar, hayır. Taç atışı hiç yapılmamış. Top elinden kaymış düşmüş, taç tekrar edilir. O kadar kendinden emin itiraz ediyor ki Galatasaraylı oyuncular, bu oyuncunun elinden kayıp düştü top. Taç atışı yapılmadı ki hiç. Yasin Kol doğruyu yaptı. Bu kadar üst düzey futbolcular itiraz ediyorlar. Bu futbolcuya yazar, bilecek kuralı. Bu seviyede futbolcu 'ben kaptanım' diyor bir de. Kaptan olmanız, itiraz hakkı vermez. Belli konularda hakemle iletişime geçebilirsiniz. Sen kaptansın diye itiraz edemezsin.
- Bülent Yıldırım: Bu taç atışı yok hükmündedir. Oyun kuralını bilmezsen böyle olur. Bu taç atışı tekrarlanır. Bu itirazların tamamı kural bilgisizliğinden kaynaklandı. Hakem doğrusunu yaptı.
- Bahattin Duran: Hakem doğrusunu yaptı. Muslera'nın itirazları da net sarı kart.
LIMA'NIN BARIŞ ALPER YILMAZ'A YAPTIĞI FAUL
- Deniz Çoban: Barış Alper'in yönü kaleye doğru. Buna VAR karışmaz. Bariz gol şansı kriterleri vardır. Bu pozisyon köşede, çaprazda diye bir kriter yok. Bence bu kırmızı kart.
- Bülent Yıldırım: Bence de futbol oyun kuralları mantığıyla gidersek, bu pozisyon bariz gol şansı. VAR karışamaz. Sahada kırmızı kart verilmeliydi.
- Bahattin Duran: Kırmızı kart daha doğru olurdu.
Etiketler: #galatasaray #Alanyaspor #hakem
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