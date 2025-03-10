Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: 'Bu oyunla imkanı yok'
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Yalçın, Galatasaray ile ilgili deplasman iddiasında da bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 2-1 Galatasaray lehine sonuçlandı. Sergen Yalçın mücadeleyi yorumladı.
Sergen Yalçın'ın değerlendirmesi şu şekilde:
"Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın."
"BU İKİ 9'LA OLMAZ BU OYUN"
"1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı."
"GALATASARAY KAZANIR DİYEMEM"
"Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon Euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla."
"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞUNU KONUŞUYORDUK"
"1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla imkanı yok."
"SAVAŞAN ADAMI ALACAKSIN"
"Savaşan adamı alacaksın. Artık doymuş oyuncuya gitmeyeceksin. Cerny'i çok beğendim mesela Fenerbahçe-Rangers maçında."
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