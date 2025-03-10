Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bozuk değilse tamir etme'
Galatasaray, Süper Lig'de 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.
"UYUYAN DEV"
Ebru Kılıçoğlu: Bezgin, bıkkın, yorgun… Kararlı ve istikrarlı Alanyaspor karşısına, ideale yakın kadrosuyla çıkan Galatasaray’ın sahadaki ruh hali bu. Oysa ki oyunu rakip yarı sahaya da yığıyor, topa daha fazla sahip oluyor ama ne kadar vızıldarsa vızıldasın bir türlü bal yapamıyor… Bu öyle bir durum ki, Alanyaspor’un 23. dakikada Vilhena ile “Bak sen atmazsan ben atıyorum haaa” diye diye bulduğu gole reaksiyon bile vermiyor. Sonra, 2. yarıda Yunus Akgün hamlesi geliyor. Yunus’la beraber de takımın enerjisi. Yapılan baskı 51’de Aliti’nin kendi kalesine gol atmasıyla sonuçlanıyor. 62’deyse Osimhen 2. golü atıyor. Böylece Galatasaray zorla rakibine vermeye çalıştığı üç puanı geri alıyor. Bu bir “uyuyan dev uyandı” maçı değil Galatasaray adına ama en azından, uykusunda şöyle bir dönünce bile neler yapabildiğini görmesi açısından umut veriyor. (Cumhuriyet)
"BOZUK DEĞİLSE TAMİR ETME"
Uğur Meleke: Ligin bitimine sadece 10 maç kaldı ve sarı kırmızılılar 7 puan farkla namağlup lider konumdalar. Şampiyonluk için de önemli bir avantaja sahipler. Ancak gerek Galatasaray’ın Avrupa’ya tatsız vedası, gerekse ligde Fenerbahçe’ye karşı yarattığı 3 maçlık mesafenin ikiye düşmesinde bence benzer bir problem başroldeydi: Okan Buruk, takımının temel ayarlarıyla çok fazla oynadı. Başarmış formasyonu ve oyuncu grubunu sebepsiz kurcaladı. Amerikalıların meşhur deyimiyle: "Bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye kalktı." (Hürriyet)
"GALATASARAY BU KADAR ZORLANMAMALI"
Osman Şenher: Kadro olarak Süper Lig’in en iyi 2 takımından birisin. Çok büyük yıldızların var, fakat uzun süredir gerçek gücünü sahaya koyamıyorsun. Alanya karşısında dün gece öyle bir ilk yarı seyrettik ki, bu takım birkaç hafta sonra şampiyonluk yarışından kopar diye düşündüm. Yasin Kol’un ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yüzünün mimikleri, Galatasaraylı futbolculara yaklaşımı hiç hoş değildi. Gösterdiği kartlara bir şey demiyorum ama madem o kartlar çıkıyor, Süper Lig’deki tüm hakemler, o itirazlara, yarı sert faullere kart çıkarmalı... Bugüne kadar böyle hareketlere hiçbir futbolcunun kart aldığını görmedim. Yasin Kol dün gece Galatasaray’a bu ayrıcalığı gösterdi. (Milliyet)
"BU KADRO İLE BU OYUN OLMAZ"
Tunç Kayacı: Takımı Antalya’ya değil istersen Miami’ye götür sanırım sıkıntı mekanda değil zihinlerde. Bu kadronun oynayacağı futbol bu olamaz, olmamalı! Okan Buruk bazı oyuncularına geçmişteki performanslarına bakarak duygusal davranıp fazla kredi tanıyor. Kim mi bunlar? İlk etapta Frankowski, Sara ve Barış Alper diyebilirim. Galatasaray savunmasının sağ tarafı deyim yerindeyse koridor olmuş ve Okan hoca bizim gibi maçı izliyor. Oyuncun formsuz olabilir, kötü dönemi olabilir, hoca olarak bunu gözleyip çözüm üretmek gerekir. Dün gece Galatasaray hiçbirşey oynamadan bireysel çabalarla İstanbul’a 3 puanla dönerken bu oyunla bu takım nasıl şampiyon olur dedirtti. Gerçekten Okan Buruk acilen başta kendi olmak üzere Galatasaray’ı fabrika ayarlarına döndürmesi lazım. (Fanatik)
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