Inter - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 11:03
Inter - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Inter - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Inter - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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