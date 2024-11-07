Hakan Çalhanoğlu Arsenal'ı yıktı: Inter'den üst üste 3. galibiyet!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Inter, sahasında Arsenal ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
BU SEZONKİ 3. GOLÜ
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezonki 3. golünü attı. Milli futbolcumuz maça 11'de başladı ve 71. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nde henüz mağlup olmayan Inter, üst üste 3. galibiyetini aldı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri sadece ilk hafta Manchester City ile berabere kaldı. Mikel Arteta'nın takımı Arsenal ise ilk yenilgisini tattı.
Bu sonucun ardından Inter puanını 10'a çıkardı. Arsenal ise 7 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Inter, Leipzig'i ağırlayacak. Arsenal ise Sporting ile karşı karşıya gelecek.
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