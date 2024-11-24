Leipzig maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in son maçında milli takımdaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleye yetişebileceği kaydedildi.

Leipzig maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:21

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına yetişebilir.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Inter'in ligde Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada da kadroda yer almamıştı.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI

Sky'da yer alan habere göre, Hakan, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. Milli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği kaydedildi.

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #uefa şampiyonlar ligi #RB Leipzig

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