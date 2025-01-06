Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Süper Kupası final mücadelesinde Suudi Arabistan'da Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Suudi Arabistan'da Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
INTER - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Awwal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
INTER - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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