Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında Udinese ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
30 Mart 2025 Pazar, 12:37
Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Kosta Runjaic'in ekibi Udinese ile karşılaşacak.

Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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