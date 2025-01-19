Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Kieran Mckenna ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Portman Road'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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