Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2025 Pazar, 13:39
Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier heyecanı sürüyor. 

Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Kieran Mckenna ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Portman Road'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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