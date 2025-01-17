Manchester City'den Haaland'a tarihi sözleşme!
Manchester City, Erling Haaland ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, yeni sözleşme haberiyle gündeme düştü.
9.5 YILLIK SÖZLEŞME
İngiliz temsilcisi, golcü futbolcu ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester City ile kontratı 2027 yılında sona erecek Haaland, yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz ekibindeki geleceğini 2034'e kadar uzattı.
EN KAZANÇLI SÖZLEŞMELERDEN
The Athletic'te yer alan habere göre, Haaland'ın yeni sözleşmeyle birlikte daha önceki sözleşmede yer alan serbest kalma maddesinin de devre dışı kalacağı ifade edildi. Haaland'ın yeni sözleşmeden kazanacağı ücret verilmedi ancak taraflar arasındaki anlaşmanın spor tarihindeki en kazançlı sözleşmelerden biri olduğu öne sürüldü.
İNGİLTERE'DEKİ İLK FUTBOLCU
Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak. Norveçli yıldız, bu maaşa ek olarak imaj hakları ve bonuslardan da önemli bir miktar kazanacak.
Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.
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