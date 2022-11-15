İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

John Nıcoi ise ilk defa kentte geldiğini ifade ederek, "Diyarbakır çok güzel bir şehir. Yemekler çok güzel görünüyor. Yemekleri de yedik çok güzeldi. Ülkemle burası arasında en güzel fark bu güzel havanın burada olması çünkü kısa kollu giyiyorum. Yarın hangi takımın kaybedeceğinin bir önemi yok. İyi bir takıma sahibiz. Tabii ki yarın kendi ülkemin takımını destekleyeceğim. Türkiye'yi de çok seviyoruz. Türk takımını da." diye konuştu.