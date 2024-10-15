İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, 4-2 galip gelinen İzlanda maçı sonrası İspanya basınında manşetleri süsledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 10:10
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Müsabakanın 88. dakikasında Türkiye'nin 3. golünü kaydeden Arda Güler'in iyi oyunu İspanya basınında geniş yankı buldu.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

'KİLİT ROL OYNADI'

Real Madrid resmi sayfası: "Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı."

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

'BUZDA DANS EDEREK ZAFER KAZANDIRDI'

Marca: "Arda Güler 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı."

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

'KAHRAMAN'

AS: "Kahraman Arda Güler!"

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

'TÜRKİYE'YE ZAFER KAZANDIRDI'

Defansa Central: "Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı."

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

'KAHRAMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Relevo: "Arda Güler, Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor."

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

'EN AKTİF OYUNCULARINDAN BİRİYDİ'

Sport: "Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi."

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