İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, 4-2 galip gelinen İzlanda maçı sonrası İspanya basınında manşetleri süsledi.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Müsabakanın 88. dakikasında Türkiye'nin 3. golünü kaydeden Arda Güler'in iyi oyunu İspanya basınında geniş yankı buldu.
'KİLİT ROL OYNADI'
Real Madrid resmi sayfası: "Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı."
'BUZDA DANS EDEREK ZAFER KAZANDIRDI'
Marca: "Arda Güler 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı."
'KAHRAMAN'
AS: "Kahraman Arda Güler!"
'TÜRKİYE'YE ZAFER KAZANDIRDI'
Defansa Central: "Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı."
'KAHRAMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR'
Relevo: "Arda Güler, Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor."
'EN AKTİF OYUNCULARINDAN BİRİYDİ'
Sport: "Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi."
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