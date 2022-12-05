İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:08
<p><strong>Cristiano Ronaldo</strong>, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan gelen teklifi kabul etti. Marca'nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren CR7, Al-Nassr'ın formasını giyecek.</p>

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan gelen teklifi kabul etti. Marca'nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren CR7, Al-Nassr'ın formasını giyecek.

<p><strong>TOPLAM 500 MİLYON EURO</strong></p> <p>Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edecek.</p>

TOPLAM 500 MİLYON EURO

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edecek.

<p><strong>TARİHİ REKORU KIRACAK</strong></p> <p>Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.</p>

TARİHİ REKORU KIRACAK

Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

<p><strong>REKLAM ANLAŞMALARI DA VAR</strong></p> <p>Cristiano Ronaldo'nun Arap kulübünden kazanacağı yıllık 200 milyon Euro'nun içinde maaşın dışında reklam anlaşmalarının da yer alacağı belirtildi.</p>

REKLAM ANLAŞMALARI DA VAR

Cristiano Ronaldo'nun Arap kulübünden kazanacağı yıllık 200 milyon Euro'nun içinde maaşın dışında reklam anlaşmalarının da yer alacağı belirtildi.

<p><strong>KUPANIN ARDINDAN DUYURULACAK</strong></p> <p>Portekizli süperstarın sözleşmesi, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulacak.</p>

KUPANIN ARDINDAN DUYURULACAK

Portekizli süperstarın sözleşmesi, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulacak.

<p><strong>TAKIM ARKADAŞLARI TANIDIK</strong></p> <p>Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise Fransızlar'ın ünlü teknik adamı Rudi Garcia yapacak.</p>

TAKIM ARKADAŞLARI TANIDIK

Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise Fransızlar'ın ünlü teknik adamı Rudi Garcia yapacak.

<p><strong>RONALDO'NUN KARİYERİ</strong></p> <p>37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting Lizbon'da başladı. 2003'te transfer olduğu Manchester United'da adını tüm dünyaya duyuran Ronaldo, 2009 yazında 94 milyon Euro karşılığı Real Madrid'e transfer oldu. 9 yıllık İspanya kariyerinin ardından 2018'de 117 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer oldu. Ronaldo, 2021'de ise Manchester United'a geri döndü.</p>

RONALDO'NUN KARİYERİ

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting Lizbon'da başladı. 2003'te transfer olduğu Manchester United'da adını tüm dünyaya duyuran Ronaldo, 2009 yazında 94 milyon Euro karşılığı Real Madrid'e transfer oldu. 9 yıllık İspanya kariyerinin ardından 2018'de 117 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer oldu. Ronaldo, 2021'de ise Manchester United'a geri döndü.

<p><strong>RONALDO'NUN KUPALARI</strong></p> <p>5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez İngiltere Premier Lig, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.</p>

RONALDO'NUN KUPALARI

5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez İngiltere Premier Lig, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Portekiz cristiano ronaldo al nassr

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