İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan gelen teklifi kabul etti. Marca'nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren CR7, Al-Nassr'ın formasını giyecek.
TOPLAM 500 MİLYON EURO
Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edecek.
TARİHİ REKORU KIRACAK
Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.
REKLAM ANLAŞMALARI DA VAR
Cristiano Ronaldo'nun Arap kulübünden kazanacağı yıllık 200 milyon Euro'nun içinde maaşın dışında reklam anlaşmalarının da yer alacağı belirtildi.
KUPANIN ARDINDAN DUYURULACAK
Portekizli süperstarın sözleşmesi, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulacak.
TAKIM ARKADAŞLARI TANIDIK
Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise Fransızlar'ın ünlü teknik adamı Rudi Garcia yapacak.
RONALDO'NUN KARİYERİ
37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting Lizbon'da başladı. 2003'te transfer olduğu Manchester United'da adını tüm dünyaya duyuran Ronaldo, 2009 yazında 94 milyon Euro karşılığı Real Madrid'e transfer oldu. 9 yıllık İspanya kariyerinin ardından 2018'de 117 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer oldu. Ronaldo, 2021'de ise Manchester United'a geri döndü.
RONALDO'NUN KUPALARI
5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez İngiltere Premier Lig, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.
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