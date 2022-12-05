İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

TOPLAM 500 MİLYON EURO

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edecek.