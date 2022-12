İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri: 'Portekiz'de sadece Ronaldo yok'

04 Aralık 2022 Pazar, 15:10

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü Portekiz ile karşılaşacak İsviçre'de Xherdan Shaqiri mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Shaqiri, "Ronaldo, her zaman, her an gol atabilecek harika bir oyuncu. Dünyanın en iyilerinden biri, tıpkı Messi gibi ve tecrübeli. Portekiz için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Portekiz'de sadece Ronaldo yok diğer oyunculara da dikkat etmeliyiz. Fark yaratabilecek çok iyi oyuncuları var. Bir eleme maçı, her şey olabilir. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"BİRLİK OLMALIYIZ"

31 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Portekiz maçında tüm takım olarak harika bir performans göstermemiz gerekiyor. Birlik olmalıyız. Eğer hepimiz üst seviyede olursak, Portekiz'i eleme şansımız var" diye tamamladı.

Portekiz ile İsviçre, son 16 turunda salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.