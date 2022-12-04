İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri: 'Portekiz'de sadece Ronaldo yok'
İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşacakları Portekiz maçına ilişkin konuştu. Shaqiri, "Portekiz için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Portekiz'de sadece Ronaldo yok diğer oyunculara da dikkat etmeliyiz" dedi.
2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü Portekiz ile karşılaşacak İsviçre'de Xherdan Shaqiri mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Shaqiri, "Ronaldo, her zaman, her an gol atabilecek harika bir oyuncu. Dünyanın en iyilerinden biri, tıpkı Messi gibi ve tecrübeli. Portekiz için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Portekiz'de sadece Ronaldo yok diğer oyunculara da dikkat etmeliyiz. Fark yaratabilecek çok iyi oyuncuları var. Bir eleme maçı, her şey olabilir. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
"BİRLİK OLMALIYIZ"
31 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Portekiz maçında tüm takım olarak harika bir performans göstermemiz gerekiyor. Birlik olmalıyız. Eğer hepimiz üst seviyede olursak, Portekiz'i eleme şansımız var" diye tamamladı.
Portekiz ile İsviçre, son 16 turunda salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması