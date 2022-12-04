Portekiz'de Cristiano Ronaldo'ya yüzde 70 hayır oyu çıktı

Portekizli futbolseverler, katıldıkları bir ankette Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'inde Cristiano Ronaldo'yu istemediklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 14:43
Portekiz'de Cristiano Ronaldo'ya yüzde 70 hayır oyu çıktı
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2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.

A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin yüzde 70'lik bölümü, Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.

GANA MAÇINDA GOL ATMIŞTI

Gruptaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, yalnızca 3-2 kazanılan Gana maçında fileleri sarstı.

Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.


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