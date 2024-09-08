İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'ün 2. maçında sahasında İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, sahasında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya ile karşı karşıya gelecek.
İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
De Geneve Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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