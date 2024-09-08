İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'ün 2. maçında sahasında İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2024 Pazar, 11:10
İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, sahasında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

De Geneve Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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