İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, kendi sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İTALYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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