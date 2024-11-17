İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2024 Pazar, 13:40
İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, kendi sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İTALYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İTALYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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