İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Stadı için bütçe ayırdığı öğrenildi. Ayrıca stadın isminin de belli olduğu kaydedildi.

DHA
21 Kasım 2024 Perşembe, 18:36
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için 250 milyon TL ayrıldı. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!

STAT İÇİN 250 MİLYON TL

İzmir'de yapımı ile ilgili davalar açılan, arazi, otopark sorunu, imarla ilgili birçok sıkıntılı süreç geçiren Karşıyaka Stadı'nın inşası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için ise 250 milyon TL ayrıldı.

Bütçede yer alan bilgiye göre Etüt ve Proje Daire Başkanlığı bütçesinde 50 milyon TL ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı bütçesinde ise 200 milyon TL pay aldığı belirtildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!

STADIN ADI DA BELLİ OLDU

Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.

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