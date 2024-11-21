İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Stadı için bütçe ayırdığı öğrenildi. Ayrıca stadın isminin de belli olduğu kaydedildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için 250 milyon TL ayrıldı. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.
STAT İÇİN 250 MİLYON TL
İzmir'de yapımı ile ilgili davalar açılan, arazi, otopark sorunu, imarla ilgili birçok sıkıntılı süreç geçiren Karşıyaka Stadı'nın inşası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için ise 250 milyon TL ayrıldı.
Bütçede yer alan bilgiye göre Etüt ve Proje Daire Başkanlığı bütçesinde 50 milyon TL ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı bütçesinde ise 200 milyon TL pay aldığı belirtildi.
STADIN ADI DA BELLİ OLDU
Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi