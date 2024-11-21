İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Stadı'na bütçe: İsmi de belli oldu!

STAT İÇİN 250 MİLYON TL

İzmir'de yapımı ile ilgili davalar açılan, arazi, otopark sorunu, imarla ilgili birçok sıkıntılı süreç geçiren Karşıyaka Stadı'nın inşası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için ise 250 milyon TL ayrıldı.

Bütçede yer alan bilgiye göre Etüt ve Proje Daire Başkanlığı bütçesinde 50 milyon TL ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı bütçesinde ise 200 milyon TL pay aldığı belirtildi.