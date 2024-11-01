Karşıyaka Spor Kulübü 112 yaşında! Futbolculardan 'Zühtü Bey ve arkadaşları, yaktılar bu meşaleyi' pankartı...

Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü 112'nci yılını buruk kutladı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılan kulüpte, divan yönetim kurulu, Kurucu Başkan Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılarda futbol takımı da tesislerde pankart açtı.

Karşıyaka Spor Kulübü 112 yaşında! Futbolculardan 'Zühtü Bey ve arkadaşları, yaktılar bu meşaleyi' pankartı...
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:56

Temelleri 1 Kasım 1912'de atılan ve Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü kuruluşunun 112'nci yılını buruk kutladı.

Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın salı günü ani vefatıyla sarsılan kulüpte, divan yönetim kurulu, Kurucu Başkan Zühtü Işıl'ın Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Yeşil-kırmızılılarda futbol takımı da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde antrenmanı ziyaret eden 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı'yla birlikte Karşıyaka bayrakları ve "Zühtü Bey ve arkadaşları, yaktılar bu meşaleyi" yazılı pankart açtı.

 


Etiketler: #Karşıyaka #Zühtü Işıl

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