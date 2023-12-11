Japon yıldız rekor kırmıştı: İşte spor tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeler!

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Los Angeles Dodgers, Japon oyuncu Shohei Ohtani ile 10 yıllık 700 milyon dolar değerinde kontrat imzaladı. Bu kontrat spor tarihindeki en büyük sözleşme olarak rekor kırdı.

İşte spor tarihinin en yüksek bedelli sözleşmeleri: