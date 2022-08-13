Jose Sosa'dan Fenerbahçelileri kızdıracak itiraf: Bir önceki dönemimde çok para kazandım

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:35
<p>Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen, son olarak Fenerbahçe'ye oynayan Jose Ernesto Sosa'dan flaş bir açıklama geldi.</p>

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen, son olarak Fenerbahçe'ye oynayan Jose Ernesto Sosa'dan flaş bir açıklama geldi.

<p>Altyapısından yetiştiği ve ilk profesyonel olduğu kulüp olan Estudiantes'e dönen Sosa, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.</p>

Altyapısından yetiştiği ve ilk profesyonel olduğu kulüp olan Estudiantes'e dönen Sosa, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.

<p>Arjantinli yıldız, imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertli taraftarları oldukça kızdıracak sözler kullandı.</p>

Arjantinli yıldız, imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertli taraftarları oldukça kızdıracak sözler kullandı.

<p><strong>Fotomaç</strong>'ta yer alan habere göre, motivasyonunun taraftarlar olduğunu söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Oynadığım şey için değil, beni oluşturan hayranı olduğum kulüp Estudiantes'e geri dönmek için geliyorum" dedi.</p>

Fotomaç'ta yer alan habere göre, motivasyonunun taraftarlar olduğunu söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Oynadığım şey için değil, beni oluşturan hayranı olduğum kulüp Estudiantes'e geri dönmek için geliyorum" dedi.

<p>Yıldız orta saha oyuncusu, "Bu formayı tekrar giyme arzusundan başka bir şey için buraya gelmiyorum, para için hiç gelmiyorum. Bir önceki dönemde gelecektim. Ancak çok iyi para kazanma şansım oldu. O dönemde ailemi de düşündüm" itirafında bulundu.</p>

Yıldız orta saha oyuncusu, "Bu formayı tekrar giyme arzusundan başka bir şey için buraya gelmiyorum, para için hiç gelmiyorum. Bir önceki dönemde gelecektim. Ancak çok iyi para kazanma şansım oldu. O dönemde ailemi de düşündüm" itirafında bulundu.

<p>Trabzonspor'un 2018 yılında İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Sosa, Bordo-Mavili kulüpte geçirdiği iki sezonun ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.</p>

Trabzonspor'un 2018 yılında İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Sosa, Bordo-Mavili kulüpte geçirdiği iki sezonun ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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