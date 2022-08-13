Jose Sosa'dan Fenerbahçelileri kızdıracak itiraf: Bir önceki dönemimde çok para kazandım

Yıldız orta saha oyuncusu, "Bu formayı tekrar giyme arzusundan başka bir şey için buraya gelmiyorum, para için hiç gelmiyorum. Bir önceki dönemde gelecektim. Ancak çok iyi para kazanma şansım oldu. O dönemde ailemi de düşündüm" itirafında bulundu.