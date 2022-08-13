Ramon Arias, Giresunspor’da

Giresunspor, Penarol'den Ramon Arias'ı transfer etti. Sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelen Arias'ın Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:05
Ramon Arias, Giresunspor’da
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Giresunspor, Uruguay ekiplerinden Penarol forması giyen defans oyuncusu Ramon Arias’ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 30 yaşındaki defans oyuncusu Ramon Arias ile anlaşma sağlamıştır. Ramon Arias’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Ramon Arias Giresunspor transfer

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