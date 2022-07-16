Joshua King: Oynayacağım en büyük kulüp Fenerbahçe

"OYNAYACAĞIM EN BÜYÜK CAMİA"

"Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk. Oğluma da 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bu rüya gerçekleşti. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimdeki en büyük camia. Manchester'da çok süre alamadığım için oynayacağım en iyi camia diyebilirim. En iyi arkadaşımın Türk ve Fenerbahçeli olması bende baskı da uyandırıyor. Eğer kötü oynarsam beni mahvedecek."