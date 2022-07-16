Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:12
Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Riad Bajic'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Riad Bajic Giresunspor Spor Toto Süper Lig
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