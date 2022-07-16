Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Kaan Kanak'ı transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Silahla şakalaşırken kuzenini vurdu
- Minibüs dehşeti: Kendisini uyaranların üzerine sürdü
- Güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı
- Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- İsrailli şarkıcı Biden'ın elini sıkmadı
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
En Çok Okunan Haberler
-
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi