Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Kaan Kanak'ı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:39
Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.


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