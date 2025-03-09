Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Juventus, İtalya Serie A'nın 28. haftasında sahasında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşılaşacak.
JUVENTUS - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
JUVENTUS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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