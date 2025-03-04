Kenan Yıldız oynadı: Juventus 5 maçlık seri yakaladı!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, Hellas Verona'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtaki ilk gol, 72. dakikada Khephren Thuram'dan geldi.
90. dakikada Teun Koopmeiners'ın attığı gol ise skoru belirledi.
KENAN 82 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus adına ilk 11 başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
Hellas Verona ise son 4 maçta 3. kez mağlup oldu.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Hellas Verona
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