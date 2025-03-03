İtalyan basını duyurdu: Juventus'tan flaş Victor Osimhen kararı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:19

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:19

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, transfer gündeminde düşmüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, adı daha önce Juventus ile anılan Osimhen için İtalyan ekibinin bir transfer planının olmadığı belirtildi.

OKLAR MUANİ'YE DÖNDÜ

Juventus'un gelecek sezon için önceliği Randal Kolo Muani'ye verdiği kaydedildi. İtalyan ekibinin, devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Fransız yıldızı yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Muani'nin bonservisiyle transferinin ucuz bir hamle olmadığı ancak Juventus'un yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için PSG'yi ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

BUNDESLIGA YILDIZLARI HEDEFTE

Öte yandan Juventus'un Muani dışındaki hedeflerinin ise Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Hugo Ekitike olduğu yazıldı.

Osimhen'in adı Juventus dışında özellikle Premier Lig'den Manchester United, Chelsea ile Arsenal ile anılıyor.

Galatasaray'ın da yola devam etmek istediği Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılılarda 28 maça çıktı ve 22 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.