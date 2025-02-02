Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 23. haftasında sahasında Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
Serie A' 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.
JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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