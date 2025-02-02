Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 23. haftasında sahasında Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 13:04
Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A' 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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