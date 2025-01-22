Juventus Belçika'dan puanla döndü!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7 haftasında Juventus, deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 12 puanla 15., Club Brugge ise 11 puanla 18. sırada konumlandı.
KENAN YILDIZ 66'DA GİRDİ
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yedek başladığı maça 66. dakikada dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Club Brugge, Manchester City'ye konuk olacak. Juventus ise evinde Benfica'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #club brugge #uefa şampiyonlar ligi
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