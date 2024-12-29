Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
JUVENTUS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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