Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2024 Pazar, 13:53
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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