Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus farklı turladı!

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Cagliari'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus farklı turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:26

İtalya Kupası son 16 turunda Thiago Motta'nın ekibi Juventus, evinde Davide Nicola'nın yönetimindeki Cagliari'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un gollerini 44. dakikada Dusan Vlahovic, 53. dakikada Teun Koopmeiners, 80. dakikada Francisco Conceiçao ve 89. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

KENAN YILDIZ ASİST YAPTI

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Kenan Yıldız, 67 dakika sahada kaldı. Kenan, Vlahovic'in golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus adını çeyrek finale yazdırdı ve çeyrek finalde Empoli ile eşleşti. Cagliari ise kupaya veda etti.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Cagliari

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