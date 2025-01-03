Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Suudi Arabistan'da Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, Suudi Arabistan'da Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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