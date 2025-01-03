Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Suudi Arabistan'da Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2025 Cuma, 13:14
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. 

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, Suudi Arabistan'da Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

juventus milan İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler