Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında Parma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
JUVENTUS - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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