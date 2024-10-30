Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında Parma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 10:52
Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Kenan Yıldız juventus parma İtalya Serie A

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