Juventus'un hesabı hacklendi: Arda Güler paylaşımı yapıldı!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:17

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:24

Juventus'un resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda "Juventus'a hoş geldin Arda Güler. Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası. Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?" ifadeleri kullanıldı.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Juventus resmi hesabı, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

TÜRKLER HACKLEDİ

Juventus'un resmi hesabından yaptığı saldırıya uğradık açıklamasının ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan, "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.